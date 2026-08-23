Путин указал на неудобства для россиян из-за нерешённых проблем с топливом

Президент России Владимир Путин признал наличие определённых сложностей для граждан, связанных с ситуацией на топливном рынке. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе ИС «Вести» глава государства отметил, что проблемы остаются, однако власти активно работают над их устранением.

«Да, не все ещё вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специальная создана. Да, конечно, неудобства определённые для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем», — заявил Путин.

Вице-премьер Александр Новак в своём интервью Зарубину ранее рассказал, что на рынке фиксируется уже вторая волна напряжённости, однако с завершением ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов ситуация должна выправиться. Он также сообщил, что для стабилизации обстановки уже начался импорт горючего, а защита предприятий и инфраструктуры усилена.