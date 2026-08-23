Путин поручил правительству держать ситуацию с топливом под контролем

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно контролировать ситуацию на топливном рынке. Глава государства отметил, что власти уже занимаются решением возникших проблем.

В интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину Путин сообщил, что недавно обсуждал этот вопрос с председателем правительства.

«Только позавчера мы встречались и разговаривали на эту тему с председателем правительства. Да, не все ещё вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Да, конечно, неудобства определённые для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем», — сказал президент.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о напряжённости на топливном рынке. По его словам, власти рассчитывают на улучшение ситуации после выхода ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Также сообщалось о начале дополнительных поставок импортного топлива на внутренний рынок.