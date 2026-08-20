На бирже в Петербурге продали первую партию импортного бензина АИ-92

На Петербургской бирже 19 августа прошла сделка с импортным бензином марки АИ-92. Информация об этом появилась в обзоре Национального биржевого ценового агентства.

Объём реализованного топлива составил 0,36 тыс. тонн. Цена за тонну зафиксирована на отметке 105 тыс. рублей.

Базис поставки — станция Кола в Мурманской области. Качество бензина подтверждено сертификатом AmSpec.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия начала закупки бензина за рубежом для насыщения внутреннего рынка. До этого правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Эта мера должна была создать экономические стимулы для поставок импортного дизеля в страну при необходимости.

Тем временем в Росстате сообщили, что в 20 регионах России снизились цены на бензин. Сильнее всего — в Туве.