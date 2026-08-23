Новак: Россия не имеет проблем c дизтопливом и керосином

Сложности с обеспечением российского рынка сохраняются только в сегменте бензина, тогда как дизельного топлива и авиакеросина достаточно. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил ИС «Вести».

«Дизеля достаточно, сельское хозяйство обеспечено, северный завоз тоже обеспечен, керосина тоже достаточно. Проблемы только с бензином. А дизельное топливо, керосин — проблем нет», — сказал он.

Дополнительные объёмы дизтоплива, которые ранее предназначались для экспорта, перенаправили на внутренний рынок. По словам вице-премьера, трудностей с их доставкой не возникло. Увеличение поставок бензина правительство ожидает после завершения ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Власти также рассматривают перенос сроков модернизации предприятий и взаимодействуют с малыми и средними производителями.

Ещё одним способом стабилизации рынка станет импорт. Его объёмы планируют менять в зависимости от размера дефицита.

Ранее вице-премьер Александр Новак уже заверил, что в отдельных регионах России по-прежнему сохраняются сложности с обеспечением бензином, однако власти принимают меры для стабилизации ситуации.