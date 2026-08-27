Минпромторг подготовил список объектов для включения в перечень критических

Минпромторг совместно с бизнесом подготовил список из 167 площадок, которые предлагается включить в перечень критически важных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Вопрос обсуждался на первом заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики, которое провёл первый вице-премьер Денис Мантуров.

Особое внимание участники уделили защите объектов логистики и торговли. Именно по этим направлениям Минпромторг и представители бизнеса сформировали перечень площадок для возможного включения в список критически важных.

Подкомиссия создана для исполнения президентского указа о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры.

В дальнейшем она будет оценивать уровень защищённости таких объектов, разрабатывать механизмы для их стабильной работы и контролировать своевременное восстановление в случае повреждений.

Накануне Life.ru писал, что власти обсудили меры поддержки бизнеса, который вкладывается в защиту производственных и инфраструктурных объектов. Среди предложений — снижение фискальной нагрузки и административных барьеров для компаний, усиливающих безопасность своих площадок. Ещё 24 августа Владимир Путин подписал указ о мерах безопасности на объектах критической инфраструктуры. Документ позволяет вводить временное управление на объектах, владельцы которых не обеспечили необходимую защиту или своевременно не восстановили их работу.