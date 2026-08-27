Не массовая мера: Мантуров объяснил, когда государство введёт временное управление

Государство должно задействовать механизм временного управления на объектах критической инфраструктуры, если бизнес действительно саботирует установленные требования. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, предусмотренная президентским указом норма прежде всего имеет превентивный и дисциплинирующий характер. Федеральным и региональным властям следует учитывать этот механизм при работе с собственниками предприятий.

«Норма в первую очередь носит превентивный, дисциплинирующий характер и должна задействоваться, когда бизнес действительно саботирует установки государства», — сказал Мантуров.

Первый вице-премьер отметил, что остановка даже одного предприятия может ударить по его смежникам и запустить цепную реакцию, поставив под угрозу устойчивость целой отрасли.

Указ президента позволяет вводить временное управление имуществом компаний, если владельцы объектов критической инфраструктуры не обеспечивают необходимую защиту, нарушают требования безопасности либо своевременно не восстанавливают их работу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мантуров исключил национализацию предприятий в рамках нового механизма. По его словам, речь идёт о точечном временном участии государства в управлении для решения конкретных задач в сфере безопасности.