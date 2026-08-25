Что такое внешнее управление предприятием по указу Путина о защите от БПЛА Оглавление Что случилось: суть указа коротко Какие объекты подпадают под указ В каких случаях вводится внешнее управление Кто будет управлять и как принимается решение Что об этом думает бизнес FAQ — ответы на вопросы Когда вступил в силу указ о внешнем управлении критической инфраструктурой? Какие предприятия могут передать под временное управление? Кто становится временным управляющим объекта? Может ли собственник вернуть себе управление предприятием? Что предлагает бизнес изменить в применении указа? Разбираем указ президента России Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры: когда его вводят, кто управляет и что думает бизнес. 25 августа, 11:41 Что такое внешнее управление предприятиями: мнение бизнеса и властей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что случилось: суть указа коротко

24 августа 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ № 604 «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации».

Суть документа в том, чтобы дать право государству на оперативное вмешательство в управление объектом, владелец которого не обеспечил его безопасность. И это не случайно, указ появился именно на фоне нарастания угроз в период проведения специальной военной операции, о чём в его тексте и сказано.

Но власти подчёркивают: введение данного правового механизма не означает смену собственника (национализацию), а предполагает временное изъятие операционно-управленческих функций на определённый период. То есть форма собственности сохраняется, государство лишь временно решает задачи защиты и восстановления.

Какие объекты подпадают под указ

Как будут защищать инфраструктуру от БПЛА. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Под указ подпадает довольно широкий ряд объектов, так как он касается критической инфраструктуры, а под этим словом понимают всё, от ТЭЦ до объектов связи. Поэтому новый документ может затронуть:

промышленные предприятия;

объекты связи;

объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК);

объекты коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры (в том числе транспортно-логистические комплексы);

объекты энергетики (включая атомную);

объекты жизнеобеспечения;

критически важные и потенциально опасные объекты;

иные объекты, которые имеют особо важное значение для безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения.

Формулировка же «иные объекты…» вовсе делает список открытым. Квалификация конкретного актива как имеющего особое значение будет решаться в каждом случае отдельно, что позволит действовать властям более гибко.

В каких случаях вводится внешнее управление

Случаи, из-за которых может быть введено внешнее временное управление, тоже чётко в указе прописаны. Правительство РФ может прибегнуть к использованию этого правового механизма, если хозяйствующий субъект:

не принял или принял несвоевременно меры по обеспечению безопасности объекта;

нарушил требования к безопасности, установленные нормативными актами;

создал угрозу безопасности или нормальному функционированию объекта (в том числе если меры против атак БПЛА признаны неэффективными);

не восстановил или восстановил несвоевременно работу объекта после нарушения его функционирования.

Однако само по себе выявление нарушения не ведёт автоматически к передаче управления. Требуется отдельное решение Правительства РФ, принятое на основании поручения президента.

Кто будет управлять и как принимается решение

По умолчанию временным управляющим назначается Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Однако решением Правительства РФ на основании поручения президента может быть определено и иное лицо, о чём также сказано в тексте указа № 604.

Полномочия временного управляющего тоже определены. Новый менеджмент может распоряжаться имуществом (в рамках обеспечения текущей деятельности), подписывать контракты и распоряжаться счетами, но не имеет права продавать или ликвидировать активы. В его задачи также входят инвентаризация имущества и обеспечение его сохранности.

Расходы на временное управление финансируются за счёт доходов от использования самого имущества, а не из бюджета. Временное управление прекращается по решению Правительства РФ, принятому на основании поручения президента.

Что об этом думает бизнес

Что бизнес думает о внешнем управлении инфраструктурой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бизнес, которого этот указ касается напрямую, отреагировал на новость неоднозначно. С одной стороны, власти (в частности, первый вице-премьер Денис Мантуров) подчёркивают, что механизм будет применяться точечно, а не массово. С другой — у предпринимателей возникают вопросы и опасения.

Так глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выделил несколько моментов, которые бизнесу хотелось бы прояснить.

Прозрачность правоприменения:

«Важная задача — обеспечить прозрачное правоприменение норм указа, например, в части использования термина «несвоевременное восстановление» хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры — требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесён объекту».

Ответственность управляющего:

«Необходимо урегулировать чувствительный вопрос «зеркальной» ответственности временных управляющих за безопасность объектов, а также финансовой обеспеченности такой ответственности (например, через страховые инструменты)».

Поддержка инвестиций:

«Ещё одна значимая тема — необходимо продолжение дискуссии по мерам поддержки компаний, инвестирующих в повышение защищённости своих объектов, предприятий, пострадавших от БПЛА, а также компаний, производящих средства защиты. Такой системный подход позволит минимизировать необходимость передачи активов во временное управление».

Среди других опасений бизнеса — риск нецелевого расходования средств (когда деньги на защиту потрачены, а она не сработала) и неопределённость сроков временного управления (максимальный срок указом не установлен).

FAQ — ответы на вопросы

Когда вступил в силу указ о внешнем управлении критической инфраструктурой?

В каком порядке будет осуществляться внешнее управление инфраструктурой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Указ вступил в силу со дня официального опубликования — 24 августа 2026 года.

Какие предприятия могут передать под временное управление?

Те, что владеют или управляют объектами критической инфраструктуры и не обеспечивают их безопасность (в том числе от атак БПЛА) или несвоевременно восстанавливают работу. Под действие указа могут подпасть не только крупные компании, но и, например, небольшая частная котельная, оператор водоснабжения или узла связи, если конкретный объект имеет особое значение для жизнеобеспечения.

Кто становится временным управляющим объекта?

По умолчанию — Росимущество. Но Правительство РФ на основании поручения президента может назначить другое лицо.

Может ли собственник вернуть себе управление предприятием?

Да. Временное управление прекращается по решению Правительства РФ, принятому на основании поручения президента.

Что предлагает бизнес изменить в применении указа?

Бизнес просит чётче прописать критерии оценки «несвоевременности» действий, ввести механизмы ответственности управляющих (в том числе финансовые), а также обсудить меры господдержки компаний, которые сами инвестируют в защиту своих объектов.

Авторы Андрей Ананьев