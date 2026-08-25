Песков объяснил, зачем Путин усилил защиту критической инфраструктуры

В России планируют усилить защиту критически важных объектов от беспилотников, поскольку некоторые собственники предприятий недостаточно внимательно относятся к антидроновой безопасности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый указ Владимира Путина.

«Мы сталкиваемся с угрозой атак дронами в отношении объектов критической инфраструктуры и объектов, которые имеют критическое значение в экономике. И зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания обеспечению антидроновой безопасности», — заявил представитель Кремля.

Необходимость дополнительных мер Песков также связал с политикой западных стран. По его словам, последние заявления европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба и британских премьеров, свидетельствуют о сохранении «воинственной, агрессивной линии».

«Соответственно, мы должны принимать меры, обеспечивать собственную безопасность», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их владельцы не принимают необходимые меры безопасности, делают это несвоевременно или неэффективно противодействуют угрозе атак беспилотников. Механизм может быть задействован и в случае, если повреждённый объект вовремя не восстановили.

К критической инфраструктуре документ относит в том числе предприятия ТЭК и промышленности, объекты энергетики, связи, ЖКХ, транспорта, логистики и жизнеобеспечения. Решение о временном управлении будет принимать правительство на основании поручения президента.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее отдельно подчеркнул, что речь не идёт о национализации или смене формы собственности. По его словам, государство сможет точечно войти в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности, если собственник не реагирует на требования и возникают риски для целых отраслей.