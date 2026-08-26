В кабмине обсудили льготы для бизнеса за защиту предприятий

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провёл совещание по повышению защищённости производственных и инфраструктурных объектов. На встрече обсудили меры поддержки предприятий, которые инвестируют в безопасность.

Одним из предложений стало снижение фискальной нагрузки для компаний, вкладывающих средства в защиту своих объектов. Также участники рассмотрели возможность уменьшения административных барьеров для таких организаций.

В совещании приняли участие представители федеральных ведомств, крупных промышленных предприятий и отраслевых объединений. Они обсудили инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей по защите производств от различных угроз и поддержке устойчивости пострадавших компаний.

Ранее Мантуров объяснил, что указ президента России Владимира Путина о временном управлении объектами инфраструктуры не предусматривает национализацию предприятий или смену формы собственности. По его словам, власти не планируют массово применять новый механизм.