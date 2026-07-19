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19 июля, 12:51

От объёмов к качеству: Мантуров объяснил, как металлургия меняет модель развития и выживает под санкциями

Мантуров назвал главной задачей металлургии РФ устойчивое развитие

Денис Мантуров. Обложка © Life.ru

Денис Мантуров. Обложка © Life.ru

Обеспечение устойчивого развития отрасли при одновременном сохранении глобальной конкурентоспособности является главной задачей российской металлургии. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил ТАСС.

По его словам, отрасль уже не первый год работает в условиях серьёзных внешних вызовов: глобального профицита металлургических мощностей, усиливающего конкуренцию и торговый протекционизм, сохраняющегося санкционного давления и изменения привычных логистических цепочек.

В ответ на эти вызовы меняется модель развития. Если раньше основным фактором роста было наращивание объёмов производства, то сегодня приоритет — выпуск более технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной в ключевых секторах экономики.

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Тем временем британская The Guardian прогнозирует, что новые квоты Евросоюза грозят практически уничтожить металлургию Украины и подорвать её бюджет. Брюссель вдвое урезал объёмы беспошлинного ввоза стали и поднял до 50 процентов тариф на импорт сверх лимитов, объясняя это глобальным переизбытком, спровоцированным Китаем. Однако для Киева это станет ударом, контрастирующим с прежними обещаниями всесторонней поддержки.

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Юрий Лысенко
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