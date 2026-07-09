ЦБ призвал повышать производительность вместо дешёвых кредитов

Банк России заявил, что снижение стоимости кредитов само по себе не станет источником устойчивого роста экономики. В регуляторе считают, что главным фактором должно стать повышение производительности труда.

В ЦБ отметили, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов России необходимо искать другие способы развития. Одним из главных резервов назвали внедрение новых технологий и улучшение организации производства.

«И если в результате, скажем, внедрения новых технологий или организационных улучшений производительность существенно увеличится, то сбалансированный рост экономики вполне может стать выше 1,5-2,5% без повышения инфляции», — говорится в сообщении.

В регуляторе также раскритиковали мнение, что ускорить развитие можно с помощью дешёвых кредитов или усиления протекционистских мер. По мнению специалистов, такие шаги не решают проблему эффективности.

Для объяснения своей позиции Банк России привёл пример с садом. Там сравнили дешёвые деньги с чрезмерным поливом растений: попытка быстро получить результат может привести не к росту, а к ухудшению состояния.

В ЦБ добавили, что для экономики важнее грамотное использование технологий, современной техники и точечных решений. По оценке регулятора, возможности для повышения производительности в стране остаются значительными.