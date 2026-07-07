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7 июля, 18:42

ЦБ понизил курс доллара почти на 2 рубля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arisani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arisani

Центральный банк России установил на 8 июля 2026 года официальный курс евро на уровне 86,89 рубля. Это на 2,3 рубля ниже, чем установленный на 7 июля курс, который составлял 89,25 рубля.

Регулятор также снизил официальный курс доллара на 1,8 рубля — до 76,12 рубля по сравнению с сегодняшним показателем в 77,96 рубля. Курс юаня изменился незначительно — с 11,45 рубля до 11,20 рубля. Все изменения зафиксированы на официальном сайте Центробанка.

С 6 июля усилятся колебания курса доллара. Что будет с рублём на следующей неделе
С 6 июля усилятся колебания курса доллара. Что будет с рублём на следующей неделе

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин допустил, что после введения крипторегулирования участники рынка начнут создавать собственные криптовалюты. Он отметил, что это сложное регулирование заложит основы на долгое время и определит конфигурацию рынка. Задача — создать внутреннюю инфраструктуру и развивать российских участников.

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Александра Мышляева
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