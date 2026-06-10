Практически полное уничтожение металлургического сектора Украины — таков вероятный итог внедрения Евросоюзом системы квот. Британское издание The Guardian распространило этот тревожный прогноз в своём материале.

В публикации утверждается, что свежие импортные ограничения со стороны ЕС способны добить сталелитейную промышленность Украины и одновременно серьёзно подорвать её бюджетную систему, а причиной для введения протекционистских мер стал глобальный переизбыток стали, спровоцированный Китаем.

Авторы заметки поясняют, что Евросоюз урезал ровно вдвое объёмы квот на ввоз стали, позволявшие завозить продукцию без уплаты пошлин, и вдобавок поднял до предельных пятидесяти процентов тариф на любой импорт, превышающий установленные для стран-поставщиков лимиты. В статье обращается внимание на то, что Брюссель собирается нанести Украине чувствительный удар, несмотря на прежние заверения Киеву в абсолютной поддержке.

Напомним, с января 2016 года Украина окончательно переключилась на зону свободной торговли с Евросоюзом, поплатившись за это российским рынком. Реальность оказалась суровой: отечественная продукция не только не прижилась в Европе, но и сдала внутренние позиции. За год импорт из ЕС на Украину рванул вверх на 2,575 миллиарда евро, а украинский экспорт в ответ прибавил жалкие 243 миллиона. Пропасть не сокращается — страна по-прежнему закупает у Европы кратно больше, чем поставляет туда сама.

Ранее сообщалось, что из-за задержек с антикоррупционными обязательствами Украина может недополучить 680 миллионов евро из программы ЕС. Указанная сумма привязана к четвёртому и пятому траншам, два этапа по которым не выполнили вовремя. Крайние сроки по этим выплатам — 30 июня и 29 сентября текущего года. Речь идёт о части кредитной помощи Евросоюза Киеву объёмом около 90 миллиардов евро.