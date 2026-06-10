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Регион
10 июня, 08:08

Захарова заявила, что Европа «устала» от украинцев и ищет способ отправить их обратно

Захарова не исключала, что ЕС может начать выслать украинцев на фронт

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мария Захарова заявила, что европейские страны устали от украинских переселенцев и теперь ищут способы избавиться от части из них. По словам официального представителя МИД России, в Европе обсуждают в том числе возможность отправки украинцев призывного возраста на фронт.

«То тут, то там разговоры, а то и не разговоры, о списках тех, кого можно официально сразу отправлять на фронт», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

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Она также заявила, что Западная Европа сначала принимала украинцев, говоря о правах человека и поддержке, а теперь, по её словам, «использовав, кинула».

Сейчас граждане Украины в Евросоюзе пользуются режимом временной защиты. Он даёт право на проживание, работу и обучение, а действовать должен до марта 2027 года.

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При этом, по данным Euronews, в ЕС обсуждают изменение этого механизма для украинцев призывного возраста. На встрече глав МВД стран союза в Люксембурге, как сообщалось, поддержку получило предложение исключить из программы мужчин от 23 до 60 лет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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