Захарова заявила, что Европа «устала» от украинцев и ищет способ отправить их обратно

Мария Захарова заявила, что европейские страны устали от украинских переселенцев и теперь ищут способы избавиться от части из них. По словам официального представителя МИД России, в Европе обсуждают в том числе возможность отправки украинцев призывного возраста на фронт.

«То тут, то там разговоры, а то и не разговоры, о списках тех, кого можно официально сразу отправлять на фронт», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также заявила, что Западная Европа сначала принимала украинцев, говоря о правах человека и поддержке, а теперь, по её словам, «использовав, кинула».

Сейчас граждане Украины в Евросоюзе пользуются режимом временной защиты. Он даёт право на проживание, работу и обучение, а действовать должен до марта 2027 года.