В ЦБ назвали срок, когда ситуация с топливом в России станет предсказуемее
ЦБ: Ситуация на топливном рынке станет яснее к концу октября
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Ситуация на российском топливном рынке может стать более понятной и предсказуемой к концу октября. Такой прогноз дал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Нынешний рост цен на бензин — это во многом еще история, связанная с сезонностью, — вот то, что мы наблюдаем в августе. В августе всегда сезонный пик спроса на бензин», — сказал Тремасов.
По его словам, более определённую картину регулятор рассчитывает увидеть к опорному заседанию совета директоров ЦБ 23 октября. Пока же делать выводы о дальнейшей ситуации на рынке топлива преждевременно.
При этом речь не идёт о прогнозе снижения розничных цен на бензин к этому сроку. В Банке России ожидают прежде всего большей определённости относительно того, как будет развиваться ситуация на рынке.
Топливный фактор уже заметно влияет на инфляцию. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что рост цен на бензин начал переноситься на стоимость более широкого круга товаров и услуг, а инфляционные ожидания населения выросли. На заседании 24 июля регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых.
Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 11 сентября, а опорное — 23 октября.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизель более низких экологических классов. В Минэнерго объясняли меру необходимостью стабилизировать внутренний топливный рынок.
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