Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 09:00

В ЦБ назвали срок, когда ситуация с топливом в России станет предсказуемее

ЦБ: Ситуация на топливном рынке станет яснее к концу октября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ситуация на российском топливном рынке может стать более понятной и предсказуемой к концу октября. Такой прогноз дал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Нынешний рост цен на бензин — это во многом еще история, связанная с сезонностью, — вот то, что мы наблюдаем в августе. В августе всегда сезонный пик спроса на бензин», — сказал Тремасов.

В Крыму бензин АИ-95 будут продавать не дороже 100 рублей за литр
В Крыму бензин АИ-95 будут продавать не дороже 100 рублей за литр

По его словам, более определённую картину регулятор рассчитывает увидеть к опорному заседанию совета директоров ЦБ 23 октября. Пока же делать выводы о дальнейшей ситуации на рынке топлива преждевременно.

При этом речь не идёт о прогнозе снижения розничных цен на бензин к этому сроку. В Банке России ожидают прежде всего большей определённости относительно того, как будет развиваться ситуация на рынке.

Топливный фактор уже заметно влияет на инфляцию. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что рост цен на бензин начал переноситься на стоимость более широкого круга товаров и услуг, а инфляционные ожидания населения выросли. На заседании 24 июля регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых.

Водители массово скупают присадки после перехода на низкооктановое топливо
Водители массово скупают присадки после перехода на низкооктановое топливо

Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 11 сентября, а опорное — 23 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизель более низких экологических классов. В Минэнерго объясняли меру необходимостью стабилизировать внутренний топливный рынок.

Больше новостей о российской экономике, ценах и решениях властей — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Ситуация с бензином
  • Центробанк
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar