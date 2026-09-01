В ЦБ назвали срок, когда ситуация с топливом в России станет предсказуемее

Ситуация на российском топливном рынке может стать более понятной и предсказуемой к концу октября. Такой прогноз дал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Нынешний рост цен на бензин — это во многом еще история, связанная с сезонностью, — вот то, что мы наблюдаем в августе. В августе всегда сезонный пик спроса на бензин», — сказал Тремасов.

По его словам, более определённую картину регулятор рассчитывает увидеть к опорному заседанию совета директоров ЦБ 23 октября. Пока же делать выводы о дальнейшей ситуации на рынке топлива преждевременно.

При этом речь не идёт о прогнозе снижения розничных цен на бензин к этому сроку. В Банке России ожидают прежде всего большей определённости относительно того, как будет развиваться ситуация на рынке.

Топливный фактор уже заметно влияет на инфляцию. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что рост цен на бензин начал переноситься на стоимость более широкого круга товаров и услуг, а инфляционные ожидания населения выросли. На заседании 24 июля регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых.

Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 11 сентября, а опорное — 23 октября.