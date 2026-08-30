Подставили братское плечо: Песков поблагодарил Белоруссию за оперативные поставки топлива

Белоруссия поставляет топливо в Россию на максимально возможном уровне и оперативно реагирует на растущие потребности российского рынка. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Белорусские друзья очень чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны», — подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждали ли президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко увеличение поставок топлива. Песков не стал раскрывать дополнительные детали переговоров, отметив лишь, что поставки уже осуществляются в максимально возможных объёмах.

Поставки топлива идут на фоне тесной координации Москвы и Минска по широкому кругу вопросов. Ранее Дмитрий Песков назвал отношения России и Белоруссии самой продвинутой формой интеграции на постсоветском пространстве. По его словам, двусторонняя повестка настолько обширна, что требует регулярных встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко.