«Повестка настолько обширная»: Песков объяснил частые встречи Путина и Лукашенко

Отношения России и Белоруссии представляют собой наиболее продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Так представитель Кремля объяснил необходимость регулярных встреч президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, повестка взаимодействия Москвы и Минска настолько широка, что требует постоянных контактов на высшем уровне.

«Это основная встреча, и давайте не забывать, что всё-таки это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. Повестка дня настолько обширная, что она требует регулярных встреч», — сказал Песков.

Накануне Путин и Лукашенко провели переговоры в Ново-Огарёве. Белорусский лидер находился в России с рабочим визитом, в рамках которого также встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе переговоров Александр Лукашенко заявил, что между Россией и Белоруссией практически не осталось вопросов, требующих решения лично на уровне президентов. По его словам, правительства двух стран наладили эффективную работу и заранее прорабатывают основную часть двусторонней повестки.