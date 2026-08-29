«Меньше будет нам работы»: Лукашенко оценил отношения России и Белоруссии

Между Россией и Белоруссией практически не осталось вопросов, которые требовали бы решения лично на уровне президентов. Об этом белоруссикий лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарёве.

Лукашенко объяснил, что правительства двух стран наладили эффективную работу и заранее прорабатывают основную часть двусторонней повестки.

«Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что накануне провёл подробные переговоры с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Премьер, по словам Лукашенко, последовательно разобрал весь перечень текущих вопросов российско-белорусского взаимодействия.

«Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Меньше будет нам работы», — добавил президент Белоруссии.

На нынешней встрече лидеры также обсуждают торгово-экономическое сотрудничество. Владимир Путин сообщил, что с начала 2026 года товарооборот между двумя странами вырос на 12,5%. Life.ru писал, что по итогам прошлого года объём взаимной торговли приблизился к $52 млрд.