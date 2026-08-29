Путин: Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%

С начала 2026 года товарооборот между РФ и Белоруссией вырос на 12,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером союзной республики Александром Лукашенко в Ново-Огарёво. Глава государства отметил, что это хорошие показатели.

«Главное наше направление взаимодействия — торгово-экономическое — развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки по нашей статистике почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год», — сказал российский лидер.

Напомним, Владимир Путин принял Александра Лукашенко в своей резиденции в Ново-Огарёве. Визит носит неформальный характер. После переговоров лидеры продолжат общение тет-а-тет.