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Регион
29 августа, 12:54

Путин: Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

С начала 2026 года товарооборот между РФ и Белоруссией вырос на 12,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером союзной республики Александром Лукашенко в Ново-Огарёво. Глава государства отметил, что это хорошие показатели.

«Главное наше направление взаимодействия — торгово-экономическое — развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки по нашей статистике почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год», — сказал российский лидер.

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Напомним, Владимир Путин принял Александра Лукашенко в своей резиденции в Ново-Огарёве. Визит носит неформальный характер. После переговоров лидеры продолжат общение тет-а-тет.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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