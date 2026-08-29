«Из воды выскакивают вот такие тунцы!»: Чем Курилы поразили президента

Природные богатства Курильских островов впечатлили Владимира Путина, несмотря на то что он побывал почти во всех регионах России. Об этом президент России рассказал на встрече с педагогами и студентами перед Днём знаний.

Особенно главе государства запомнилось изобилие морских биоресурсов у берегов южной гряды. Там он увидел крупных тунцов и палтусов, китов и пришедших вслед за рыбой акул.

«Я, казалось бы, всё видел, но вот... по берегу идёшь — из воды выскакивают вот такие тунцы, вот такие вот! Рыбёшка такая! Палтусы примерно такого же размера. Киты тут же туда-сюда ходят», — рассказал Путин.

Президент также отметил геологические богатства региона и горячие источники. По его словам, природа, география и героическое прошлое делают Россию великой страной.

Напомним, Путин впервые посетил Курильские острова 13 августа. На Итурупе он осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс, больницу и школу, встретился с губернатором Сахалинской области и местными жителями.