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Регион
21 августа, 07:40

МИД Японии назвал неприемлемыми ракетные учения России у Курильских островов

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Дипломатическое напряжение между Москвой и Токио достигло нового пика. Официальный Токио открыто обвинил Россию в провокационных действиях на Южных Курилах, назвав проведение ракетных стрельб Тихоокеанским флотом (ТОФ) абсолютно недопустимым шагом.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выступил с резким заявлением, подчеркнув, что усиление российской военной группировки на этих территориях идёт вразрез с позицией японского правительства. По мнению японской стороны, регулярные манёвры российских кораблей — это не просто отработка боевых задач, а системная стратегия, направленная на закрепление контроля над спорными островами.

Российские учения, прошедшие 20 августа, стали триггером для жесткой реакции Японии. Запуск ракет в непосредственной близости от берегов, которые Токио рассматривает как свои «северные территории», был воспринят в японской столице как прямое игнорирование территориальных претензий страны.

Япония замерла в раздумьях после исторического визита Путина на Курилы
Япония замерла в раздумьях после исторического визита Путина на Курилы

А 13 августа Владимир Путин впервые совершил визит на Итуруп, в связи с чем Токио заявил решительный протест. Премьер Японии Санаэ Такаити пожаловалась на осложнение отношений с РФ. Затем российского посла вызвали в МИД Японии. Москва ответила, вызвав японского посла, однако дипломат не смог явиться ни 14, ни 17 августа.

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Оксана Попова
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