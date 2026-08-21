МИД Японии назвал неприемлемыми ракетные учения России у Курильских островов

Дипломатическое напряжение между Москвой и Токио достигло нового пика. Официальный Токио открыто обвинил Россию в провокационных действиях на Южных Курилах, назвав проведение ракетных стрельб Тихоокеанским флотом (ТОФ) абсолютно недопустимым шагом.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотеги выступил с резким заявлением, подчеркнув, что усиление российской военной группировки на этих территориях идёт вразрез с позицией японского правительства. По мнению японской стороны, регулярные манёвры российских кораблей — это не просто отработка боевых задач, а системная стратегия, направленная на закрепление контроля над спорными островами.

Российские учения, прошедшие 20 августа, стали триггером для жесткой реакции Японии. Запуск ракет в непосредственной близости от берегов, которые Токио рассматривает как свои «северные территории», был воспринят в японской столице как прямое игнорирование территориальных претензий страны.