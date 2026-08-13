Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 09:46

Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Путина на Итуруп

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Посла России в Токио Николая Ноздрева вызвали в Министерство иностранных дел Японии после поездки президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В российском посольстве в Токио сообщили ТАСС, что официальный комментарий по итогам вызова дипломата будет опубликован позднее.

Путин впервые приехал на Курилы: что произошло на Итурупе и почему протестует Япония
Путин впервые приехал на Курилы: что произошло на Итурупе и почему протестует Япония

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил Москве «решительный протест» в связи с визитом российского президента. Токио вновь заявил о претензиях на южную часть Курильских островов, которую японская сторона называет «северными территориями».

На поездку Путина отреагировала и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она заявила, что визит российского лидера на Итуруп осложнил перспективы нормализации отношений Москвы и Токио. Life.ru подробно рассказывал о её реакции.

Сам Путин накануне говорил, что Россия прежде выстраивала конструктивные отношения с Японией и пыталась искать решение нерешённых вопросов, однако позднее позиция Токио изменилась. Президент отдельно вспоминал сотрудничество с бывшим премьером Синдзо Абэ. Подробнее об этих заявлениях Путина — в материале Life.ru.

«Погода улыбается вам»: Путин тепло пообщался с жителями Курил
«Погода улыбается вам»: Путин тепло пообщался с жителями Курил

Ноздрев ранее в тот же день заявил, что ряд действий нынешних японских властей Москва рассматривает как недружественные и способные затрагивать безопасность России. Life.ru приводил заявление российского посла.

Больше новостей о дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Япония
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar