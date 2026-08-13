Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Путина на Итуруп

Посла России в Токио Николая Ноздрева вызвали в Министерство иностранных дел Японии после поездки президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В российском посольстве в Токио сообщили ТАСС, что официальный комментарий по итогам вызова дипломата будет опубликован позднее.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил Москве «решительный протест» в связи с визитом российского президента. Токио вновь заявил о претензиях на южную часть Курильских островов, которую японская сторона называет «северными территориями».

На поездку Путина отреагировала и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она заявила, что визит российского лидера на Итуруп осложнил перспективы нормализации отношений Москвы и Токио. Life.ru подробно рассказывал о её реакции.

Сам Путин накануне говорил, что Россия прежде выстраивала конструктивные отношения с Японией и пыталась искать решение нерешённых вопросов, однако позднее позиция Токио изменилась. Президент отдельно вспоминал сотрудничество с бывшим премьером Синдзо Абэ. Подробнее об этих заявлениях Путина — в материале Life.ru.

Ноздрев ранее в тот же день заявил, что ряд действий нынешних японских властей Москва рассматривает как недружественные и способные затрагивать безопасность России. Life.ru приводил заявление российского посла.