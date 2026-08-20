Япония замерла в раздумьях после исторического визита Путина на Курилы

Власти Японии прорабатывают дальнейшие действия в отношении РФ. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Поводом стал приезд российского лидера Владимира Путина на курильский остров Итуруп, передает телеканал NHK.

Токио оспаривает принадлежность четырёх островов южной Курильской гряды, включая Итуруп. Эти территории перешли Советскому Союзу после Второй мировой войны, и Москва не ставит свой суверенитет над ними под сомнение.

Владимир Путин побывал на Итурупе 13 августа. Он оценил состояние нескольких объектов социальной инфраструктуры. Японский МИД выразил недовольство этим визитом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что зарубежные коллеги нарушили границы приличия, рассуждая о праве президента посещать любой регион своей страны.

По словам Кихары, свою позицию уже обозначили премьер-министр Санаэ Такаити и руководитель внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Посол в Москве Акира Муто донес её до российской стороны. На следующий день дипломата вызвали в МИД РФ, где ему предъявили протест из-за высказываний главы японского правительства.

Комментировать заявления Лаврова генсек кабинета министров отказался, сославшись на нежелание разбирать каждую реплику по отдельности.

Ранее глава российского МИД напомнил о статье 107 Устава ООН. Он подчеркнул, что документ закрепляет законность мер, принятых против государств, воевавших против стран-подписантов во время Второй мировой войны.