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Регион
20 августа, 13:12

Япония замерла в раздумьях после исторического визита Путина на Курилы

Кихара: Токио изучает меры в отношении России после визита Путина на Курилы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Власти Японии прорабатывают дальнейшие действия в отношении РФ. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Поводом стал приезд российского лидера Владимира Путина на курильский остров Итуруп, передает телеканал NHK.

Токио оспаривает принадлежность четырёх островов южной Курильской гряды, включая Итуруп. Эти территории перешли Советскому Союзу после Второй мировой войны, и Москва не ставит свой суверенитет над ними под сомнение.

Владимир Путин побывал на Итурупе 13 августа. Он оценил состояние нескольких объектов социальной инфраструктуры. Японский МИД выразил недовольство этим визитом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что зарубежные коллеги нарушили границы приличия, рассуждая о праве президента посещать любой регион своей страны.

По словам Кихары, свою позицию уже обозначили премьер-министр Санаэ Такаити и руководитель внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Посол в Москве Акира Муто донес её до российской стороны. На следующий день дипломата вызвали в МИД РФ, где ему предъявили протест из-за высказываний главы японского правительства.

Комментировать заявления Лаврова генсек кабинета министров отказался, сославшись на нежелание разбирать каждую реплику по отдельности.

«Деградация политиков»: В России оценили протест Японии из-за визита Путина на Итуруп
«Деградация политиков»: В России оценили протест Японии из-за визита Путина на Итуруп

Ранее глава российского МИД напомнил о статье 107 Устава ООН. Он подчеркнул, что документ закрепляет законность мер, принятых против государств, воевавших против стран-подписантов во время Второй мировой войны.

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Никита Никонов
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