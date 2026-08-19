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19 августа, 08:40

«Деградация политиков»: В России оценили протест Японии из-за визита Путина на Итуруп

Аналитик Данилин: Деградация политиков докатилась до Японии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Нынешние власти Японии утратили способность выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя протест Токио из-за поездки Владимира Путина на Итуруп.

Прежние японские лидеры лучше понимали необходимость диалога с ближайшим соседом. Сейчас же Токио идёт на конфликт с Москвой, несмотря на сохраняющиеся экономические связи, и во многом ориентируется на интересы Вашингтона, подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

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«Деградация политиков Японию также затронула, как и политиков в ЕС затронула, к сожалению. Причём сильно», — цитирует эксперта kp.ru.

Нынешний внешнеполитический курс мешает Токио выстраивать прагматичные отношения с Москвой. Возможности российской «мягкой силы» при этом ограничены сильным американским влиянием на Японию, резюмировал аналитик.

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Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые совершил визит на Итуруп, в связи с чем Токио заявил решительный протест. Премьер Японии Санаэ Такаити пожаловалась на осложнение отношений с РФ. Затем российского посла вызвали в МИД Японии. Москва ответила, вызвав японского посла, однако дипломат не смог явиться ни 14, ни 17 августа.

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Борис Эльфанд
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