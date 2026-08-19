Нынешние власти Японии утратили способность выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя протест Токио из-за поездки Владимира Путина на Итуруп.

Прежние японские лидеры лучше понимали необходимость диалога с ближайшим соседом. Сейчас же Токио идёт на конфликт с Москвой, несмотря на сохраняющиеся экономические связи, и во многом ориентируется на интересы Вашингтона, подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

«Деградация политиков Японию также затронула, как и политиков в ЕС затронула, к сожалению. Причём сильно», — цитирует эксперта kp.ru.

Нынешний внешнеполитический курс мешает Токио выстраивать прагматичные отношения с Москвой. Возможности российской «мягкой силы» при этом ограничены сильным американским влиянием на Японию, резюмировал аналитик.