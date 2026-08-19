«Три раза прокукарекать»: Захарова высмеяла протест Японии из-за визита Путина на Итуруп
Захарова назвала протест из-за визита Путина на Итуруп ритуалом Японии
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Протест Японии из-за визита президента России Владимира Путина на Итуруп больше напоминает формальный ритуал, лишённый содержательной сути, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её оценке, реакция Токио давно превратилась в набор привычных действий.
«В слове «протест» есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. А здесь — это ритуал. Условно говоря, пять раз сделать круг, нужно три раза прокукарекать, нужно один раз встать на стол и спрыгнуть с него. Это ритуал», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Она также сочла так называемую проблему островов искусственно навязанной японцам. Эту тему фактически встроили в общественное сознание страны как нечто само собой разумеющееся.
Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые посетил Итуруп. После этого Токио заявил решительный протест, а премьер Японии Санаэ Такаити пожаловалась на осложнение отношений с Россией. Затем российского посла вызвали в МИД Японии. Москва в ответ вызвала японского посла, который не смог явиться ни 14, ни 17 августа.
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