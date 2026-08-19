«Три раза прокукарекать»: Захарова высмеяла протест Японии из-за визита Путина на Итуруп

«В слове «протест» есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. А здесь — это ритуал. Условно говоря, пять раз сделать круг, нужно три раза прокукарекать, нужно один раз встать на стол и спрыгнуть с него. Это ритуал», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.