Путин встретился с Лукашенко в Ново-Огарёве

Президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. О начале переговоров сообщает корреспондент Life.ru.

Старт переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обложка © Life.ru

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков уточнял, что визит носит неофициальный характер. После переговоров Путин и Лукашенко намерены продолжить общение в неформальной обстановке.

Лукашенко находится в России с рабочим визитом с 27 августа. Накануне он провёл встречу с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.