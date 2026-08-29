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Регион
29 августа, 12:43

Путин встретился с Лукашенко в Ново-Огарёве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. О начале переговоров сообщает корреспондент Life.ru.

Старт переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обложка © Life.ru

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков уточнял, что визит носит неофициальный характер. После переговоров Путин и Лукашенко намерены продолжить общение в неформальной обстановке.

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Лукашенко находится в России с рабочим визитом с 27 августа. Накануне он провёл встречу с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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