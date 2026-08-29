Путин встретился с Лукашенко в Ново-Огарёве
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Президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. О начале переговоров сообщает корреспондент Life.ru.
Старт переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обложка © Life.ru
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков уточнял, что визит носит неофициальный характер. После переговоров Путин и Лукашенко намерены продолжить общение в неформальной обстановке.
Лукашенко находится в России с рабочим визитом с 27 августа. Накануне он провёл встречу с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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