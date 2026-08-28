Мишустин в Москве проводит переговоры с Лукашенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве. Переговоры проходят в Доме Правительства 28 августа.

Ранее приближенный к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» анонсировал рабочий визит Лукашенко в Россию. Отмечалось, что ключевыми темами его переговоров с Мишустиным станут практические аспекты двустороннего взаимодействия: торгово-экономические связи, инвестиционное сотрудничество и реализация совместных кооперационных проектов.

Также Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станут практические вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также совместные кооперационные проекты. Встреча состоится в субботу.