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28 августа, 12:19

Мишустин в Москве проводит переговоры с Лукашенко

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве. Переговоры проходят в Доме Правительства 28 августа.

Ранее приближенный к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» анонсировал рабочий визит Лукашенко в Россию. Отмечалось, что ключевыми темами его переговоров с Мишустиным станут практические аспекты двустороннего взаимодействия: торгово-экономические связи, инвестиционное сотрудничество и реализация совместных кооперационных проектов.

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Также Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станут практические вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также совместные кооперационные проекты. Встреча состоится в субботу.

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Вероника Бакумченко
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