«Всегда зовём»: Прессек Лукашенко призналась, что в Минске хотели бы чаще видеть Путина
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Путин приезжает в Минск реже желаемого
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Президента России Владимира Путина в Минске хотели бы видеть чаще. Об этом пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала журналисту Александру Юнашеву.
В Минске пожаловались, что Путин приезжает в Белоруссию реже желаемого. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Мы, безусловно, всегда зовём в гости, мы, безусловно, рады всегда видеть. График российского президента очень насыщенный и сформирован таким образом, что, наверное, чуть реже, чем нам хотелось бы, мы встречаем его в Минске. Но мы всегда открыты и рады», — сказала Эйсмонт.
Ранее Life.ru сообщил, что 29 августа Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Ново-Огарёве. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом с 27 августа и накануне успел провести встречу с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. После переговоров главы государств планируют продолжить общение в неформальной обстановке.
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