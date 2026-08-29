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29 августа, 13:35

«Всегда зовём»: Прессек Лукашенко призналась, что в Минске хотели бы чаще видеть Путина

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Путин приезжает в Минск реже желаемого

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президента России Владимира Путина в Минске хотели бы видеть чаще. Об этом пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала журналисту Александру Юнашеву.

В Минске пожаловались, что Путин приезжает в Белоруссию реже желаемого. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мы, безусловно, всегда зовём в гости, мы, безусловно, рады всегда видеть. График российского президента очень насыщенный и сформирован таким образом, что, наверное, чуть реже, чем нам хотелось бы, мы встречаем его в Минске. Но мы всегда открыты и рады», — сказала Эйсмонт.

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Ранее Life.ru сообщил, что 29 августа Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Ново-Огарёве. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом с 27 августа и накануне успел провести встречу с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. После переговоров главы государств планируют продолжить общение в неформальной обстановке.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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