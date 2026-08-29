«Всегда зовём»: Прессек Лукашенко призналась, что в Минске хотели бы чаще видеть Путина

«Мы, безусловно, всегда зовём в гости, мы, безусловно, рады всегда видеть. График российского президента очень насыщенный и сформирован таким образом, что, наверное, чуть реже, чем нам хотелось бы, мы встречаем его в Минске. Но мы всегда открыты и рады», — сказала Эйсмонт.