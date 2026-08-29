Путин предложил Лукашенко обсудить итоги работы правительств РФ и Белоруссии

Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко обсудить итоги работы правительств двух стран. Об этом глава государства заявил в ходе встречи в Ново-Огарёве.

«Знаю, что вы вчера достаточно активно поработали в Правительстве РФ с коллегами — с вашими, с моими коллегами из Правительства России», — сказал российский лидер. По словам президента, в ходе переговоров они подведут итоги и, если будет необходимо, проведут корректировки.

Также в ходе встречи Владимир Путин заявил, что с начала года товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5%. А в 2025 году, по словам президента, он составил 52 миллиарда долларов.