Бюджет опять с характером: Силуанов рассказал о планах на 2027–2029 годы
Силуанов: Бюджет России на 2027–2029 годы будет непростым
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Федеральный бюджет России на 2027–2029 годы, по оценке Минфина, будет непростым. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на Московском финансовом форуме.
По его словам, ведомство уже в первые месяцы текущего года начинает понимать, с какими условиями придётся работать при формировании следующей трёхлетки.
«Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем — непростой бюджет на следующую трёхлетку», — сказал Силуанов.
Министр отметил, что сложными для планирования были и предыдущие годы. Поэтому нынешняя ситуация, по его словам, не является для финансовых властей чем-то новым.
При этом конкретные параметры бюджета на 2027–2029 годы Силуанов пока не назвал.
Ранее Силуанов заявлял, что федеральный бюджет обеспечен всеми необходимыми ресурсами для выполнения запланированных расходов. Кроме того, Минфин заранее начал обсуждать параметры новой трёхлетки и рассматривает изменение бюджетного правила с 2027 года. В ведомстве также подчёркивали, что перед возможной корректировкой налоговой системы сначала необходимо сформировать расходную базу на 2027–2029 годы и оценить будущие доходы.
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