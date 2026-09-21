Бюджет опять с характером: Силуанов рассказал о планах на 2027–2029 годы

Федеральный бюджет России на 2027–2029 годы, по оценке Минфина, будет непростым. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на Московском финансовом форуме.

По его словам, ведомство уже в первые месяцы текущего года начинает понимать, с какими условиями придётся работать при формировании следующей трёхлетки.

«Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем — непростой бюджет на следующую трёхлетку», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что сложными для планирования были и предыдущие годы. Поэтому нынешняя ситуация, по его словам, не является для финансовых властей чем-то новым.

При этом конкретные параметры бюджета на 2027–2029 годы Силуанов пока не назвал.