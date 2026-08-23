«Никаких проблем»: Силуанов оценил ситуацию с госбюджетом России
Силуанов: Бюджет РФ обеспечен всеми необходимыми ресурсами
Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
Федеральный бюджет России обеспечен необходимыми ресурсами для выполнения всех запланированных расходов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Всё, что мы запланировали в бюджете, у нас все обеспечено ресурсами. Никаких проблем нет, так всё это и будет», — сказал он.
Ранее Антон Силуанов сообщил, что доходы региональных бюджетов с начала 2026 года выросли на 6% и превысили 15 триллионов рублей. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам министр финансов уточнил, что поступления от НДФЛ увеличились на 10%, положительная динамика отмечена в 87 субъектах. Налог на прибыль прибавил 6% в 51 регионе, а расходы территорий достигли 15,2 триллиона рублей, увеличившись на 6% за счёт зарплат, соцподдержки, закупок и капвложений.
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