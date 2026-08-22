Силуанов: Добровольные взносы бизнеса помогают решать задачи страны

Многие российские предприниматели по своей воле перечисляют деньги в государственную казну, и эти средства становятся дополнительной опорой для бюджета страны. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Министр отметил, что компании помогают финансировать важные мероприятия и национальные проекты. По его словам, добровольные платежи бизнеса — это дополнительное подспорье для бюджетного плана.

«Добровольные взносы помогают решать ключевые задачи, которые стоят перед страной», — заявил Силуанов в кулуарах второго этапа XXIII съезда «Единой России».

Ранее агентство изучило сведения из «Электронного бюджета». Согласно им, к середине августа бизнес добровольно внёс в казну почти 384 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год, когда сумма таких поступлений достигла 251,3 миллиарда.

По данным того же портала на 19 августа, все доходы федерального бюджета составили 22,2 триллиона рублей.

До этого сообщалось, что безвозмездные перечисления компаний в федеральную казну к середине августа достигли 383,7 миллиарда рублей. Такую цифру привёл РБК. За семь с половиной месяцев поступления примерно в полтора раза обогнали итог всего 2025 года, а по сравнению с той же датой годом ранее показатель вырос более чем вдвое — тогда он равнялся 173,4 миллиарда. Прежде значительную долю этой статьи давал так называемый налог на выход, который платили иностранные компании, уходящие с российского рынка.