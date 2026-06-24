Госдума сохранила порог в 20 млн без уплаты НДС для малого и среднего бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который до 2030 года сохраняет порог доходов в 20 миллионов рублей для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения. При превышении этой суммы предприниматели обязаны уплачивать НДС.

Ранее Налоговый кодекс предполагал поэтапное снижение планки: с 2027 года — до 15 миллионов, с 2028-го — до 10 миллионов. Принятый закон переносит эти изменения: снижение до 15 миллионов отложено до 2030 года, а до 10 миллионов — до 2031 года. Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, сохранение порога коснётся более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС.

«Это даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам», — пояснил он.

При этом бюджет недополучит доходы: в 2027 году — 51,1 миллиарда рублей, а в 2028–2029 годах — около 100 миллиардов ежегодно. Госдума рекомендовала правительству и профильному комитету мониторить эффективность новых норм.

Напомним, на ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил оставить порог в 20 млн рублей на максимально долгий срок. После детального обсуждения с бизнес-сообществом и премьер-министром лидер РФ счёл целесообразным взять паузу в этом вопросе. После этого «Единая Россия» подготовила и внесла в Госдуму соответствующий законопроект.