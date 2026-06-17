«Единая Россия» готовит новые правила: Бизнесу хотят снизить налоги, а граждан защитить от мошенников

«Единая Россия» направила в профильный комитет Госдумы пакет поправок к законопроекту о цифровой валюте. Инициативы предусматривают защиту пользователей, поддержку бизнеса и создание понятных правил работы крипторынка. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе партии.

Пакет предложений был направлен в комитет Госдумы по финансовому рынку перед вторым чтением законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ подготовили по итогам круглого стола «Развитие российского крипторынка», организованного Советом по инновационному и технологическому развитию «Единой России». Участники обсуждения отметили, что рынок цифровых активов в стране уже фактически существует, поэтому регулирование должно быть направлено не на запреты, а на создание правовых механизмов его работы. Для действующих криптообменников предлагается установить переходный период до 1 июля 2027 года, чтобы они смогли привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Эксперты также выступили против чрезмерно жёстких условий лицензирования. По их мнению, новые правила должны способствовать развитию легального сегмента и сделать официальные способы работы с цифровыми активами более удобными и безопасными, чем теневые схемы. Отдельный блок инициатив касается налогообложения. Предлагается освободить операции со стейблкоинами от НДС, поскольку они не рассматриваются как товар. Кроме того, компаниям хотят разрешить учитывать финансовый результат таких операций в общей налоговой базе. Авторы считают, что это позволит активнее использовать цифровые инструменты в международных расчётах и снизить риски при внешнеэкономической деятельности.

«Сегодня важно сформировать прозрачные правила регулирования крипторынка, направленные на защиту граждан и бизнеса. Мы прорабатываем эти инициативы совместно с Правительством, Центральным Банком и комитетом Госдумы по финансовому рынку. Наша общая задача — создать понятные и безопасные условия для работы рынка и максимально защитить людей от мошенничества в этой сфере», — отметил член партийного Совета по инновационному и технологическому развитию, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Также обсуждается расширение возможностей для бизнеса при проведении трансграничных платежей. Предлагается установить понятные правила учёта расчётов в криптовалютах и стейблкоинах через уполномоченные банки, в том числе при работе с иностранными посредниками, агентами и некастодиальными кошельками. Значительная часть предложений посвящена борьбе с мошенничеством. По словам участников круглого стола, цифровые активы всё чаще используются для хищения денег и их вывода за пределы страны. В связи с этим предлагается усилить роль финансовых организаций в выявлении операций, совершаемых под влиянием злоумышленников.

Кроме того, обсуждается возможность введения механизма компенсации ущерба в случаях, когда признаки обмана не были своевременно выявлены, а клиент не получил необходимой защиты со стороны финансовой организации. Ещё одной инициативой стало создание удобных и легальных инструментов для использования криптовалют за рубежом. Речь идёт об оплате покупок, путешествий, лечения, обучения и зарубежных сервисов, которые не принимают платежи из России.

Участники круглого стола также предложили изменить подход к декларированию иностранных криптокошельков. Вместо обязательного указания конкретных адресов, утечка которых может создать дополнительные риски для владельцев, предлагается декларировать только обороты и остатки средств. Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Семин подчеркнул, что регулирование должно стимулировать развитие отрасли. По его словам, рынку необходимо дать время на адаптацию до июля 2027 года, снизить налоговую нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности и обеспечить гражданам законные способы использования цифровых активов за пределами России.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал семь ключевых вызовов, которые будут учтены при обновлении «Народной программы» партии. Главным из них он обозначил демографическую ситуацию в стране. По его словам, больше всего обращений на портал «естьрезультат.рф» связано с мерами поддержки семей с детьми и развитием необходимой инфраструктуры.