От демографии до СВО: Медведев назвал 7 вызовов для страны, на которые ответит «Единая Россия»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета перечислил семь стратегических вызовов, которые лягут в основу обновлённой «Народной программы». Первым и ключевым пунктом он назвал демографическую ситуацию в стране.

По словам Медведева, наибольшее число обращений на портал «естьрезультат.рф» касается поддержки семей с детьми и создания соответствующей инфраструктуры. Он напомнил, что партия занимается этим направлением с середины 2000-х годов, когда запускались первые нацпроекты по демографии и медицине. Сейчас, отметил он, уровень младенческой смертности в России — один из самых низких на планете.

Вторым вызовом обозначены кадровый дефицит и трансформация рынка труда. Экономические сдвиги, роботизация и внедрение цифровых технологий требуют от людей освоения новых профессий и повышения производительности.

Третий блок — неравномерное развитие регионов. Председатель партии подчеркнул, что при огромной протяжённости государства граждане повсеместно должны иметь равный доступ к медицине, образованию и социальной сфере. Четвёртый вызов связан с внешнеэкономическим давлением: Медведев констатировал, что ни одна страна в современной истории не сталкивалась с таким объёмом незаконных рестрикций.

Пятый пункт касается борьбы за технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, беспилотных систем, биотехнологий и космоса. По оценке Медведева, Россия способна удержать позиции в первой пятёрке передовых держав. Шестой вызов — идеологический, включающий противодействие попыткам отменить русскую культуру и переписать историю в условиях скоординированной информационной атаки. Наконец, седьмым направлением названа безопасность страны, где ключевой задачей остаётся победное завершение специальной военной операции и последующее укрепление оборонного комплекса.

Сбор предложений в новую программу «Единая Россия» запустила в феврале на форумах «Есть результат!». Итоговый документ будет состоять из двух блоков: предвыборного, с конкретным планом на пятилетку, и ценностного, описывающего стратегический образ страны на десятилетия вперёд. Рамку программы представят в июне, а полную версию — ко второму этапу съезда в августе.

Также Дмитрий Медведев назвал государственный суверенитет одной из базовых ценностей, на которых держится любая держава. Он отметил, что раньше этому могли не придавать такого значения, но сейчас понимание его роли стало очевидным. Медведев подчеркнул, что на укрепление суверенитета направлена работа государственных структур и всех, кто заинтересован в развитии и процветании России.