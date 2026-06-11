«Теперь это понимают все»: Медведев заявил о ключевой роли суверенитета

Государственный суверенитет стал одной из главных ценностей, на которых держится любая держава. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

«Я думаю, сегодня всем понятно абсолютно, что государственный суверенитет — это одна из базовых ценностей, на которых покоится любое государство», — указал он.

Он отметил, что раньше этому могли не придавать такого значения, но сейчас понимание его роли стало очевидным. Медведев подчеркнул, что на укрепление суверенитета направлена работа государственных структур и всех, кто заинтересован в развитии и процветании России.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия доказала миру способность выдерживать серьёзное давление и отвечать на самые сложные вызовы. По словам зампреда Совбеза РФ, страна смогла сохранить устойчивость благодаря сплочённости общества вокруг президента.