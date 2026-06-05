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Регион
5 июня, 14:12

Путин: Суверенитет России определяет не только Москва, это дело каждого региона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Суверенитет такой огромной страны, как Россия, определяется не только мощью столицы или нескольких крупных индустриальных центров. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил Владимир Путин.

По его словам, крайне важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, формировал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду.

«На площадке нашего форума организованы выставочные стенды, где субъекты Федерации демонстрируют свои сильные стороны», — отметил российский лидер.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положение государств в мировой экономике всё сильнее зависят от способности обеспечивать собственный суверенитет. По его словам, это понятие более не ограничивается лишь способностью выдерживать санкции.

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