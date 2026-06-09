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Регион
9 июня, 12:18

«Умеем держать удар»: Медведев заявил, что Россия доказала свою стойкость миру

Медведев заявил, что Россия умеет справляться со сложными вызовами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия показала всему миру, что способна справляться с самыми сложными вызовами и отражать опасные угрозы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, страна смогла выдержать серьёзное давление и сохранить устойчивость благодаря сплоченности общества.

«Сплотившись вокруг главы нашей страны, мы вместе с вами доказали, что способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами. Мы умеем держать удар. Это совершенно очевидно всему миру», — сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчётно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».

Медведев подчеркнул, что способность страны противостоять внешним вызовам стала, по его оценке, очевидной не только внутри России, но и за её пределами. Форум партии посвящён подведению итогов работы и обсуждению дальнейших задач.

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Ранее Медведев уже резко высказывался о позиции Запада в отношении России. Он заявлял, что поддержка Украины со стороны ЕС и США связана не с симпатией к Киеву, а с «глубинной ненавистью западных элит» к РФ. По его словам, эта враждебность имеет исторические корни, поэтому россиянам не стоит слепо доверять западным руководствам.

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Полина Никифорова
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