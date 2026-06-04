Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своём канале, что поддержка ЕС и США «бандеровской клики» объясняется глубинной, иррациональной ненавистью западных элит к России. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«Недавно сказал про странные взаимоотношения между странами ЕС и бандеровской «Украиной». Именно так! Но вовсе не из-за любви к «вільним українцям». Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», — заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что ненависть порой нелогична и исторически укоренена, поэтому нельзя слепо верить западным руководствам. По его мнению, россиянам следует «без истерик» воспитывать в себе недоверие к элитам Запада.

Он призвал не восхищаться ими, а «холодно презирать», назвав это необходимым качеством в современных внешнеполитических условиях.

Ранее Медведев заявлял, что Запад пугают масштабы РФ и её ресурсы. Европейские страны хотели бы разделить Россию на части, чтобы получить доступ к её богатствам. Он считает, что речь идёт о желании ослабить страну и добраться до её природных ресурсов.