«Скрипят зубами»: Медведев объяснил, почему Запад боится «огромности» России

Запад пугают масштабы РФ и её ресурсы. Европейские страны хотели бы разделить Россию на части, чтобы получить доступ к её богатствам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

В своём канале в «Максе» Медведев напомнил слова императора Александра III.

«Как когда-то сказал Александр III: «У России нет друзей. Нашей огромности боятся», — процитировал он императора.

По мнению зампреда Совбеза, за неприязнью к России стоят не только политические причины, но и прагматичный интерес. Он считает, что речь идёт о желании ослабить страну и добраться до её природных ресурсов.

При этом Медведев подчеркнул, что реализовать такой сценарий невозможно без ядерного коллапса всей цивилизации. Именно поэтому, по его словам, западные страны, прежде всего европейские, лишь «скрипят зубами».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что жители «воюющей Европы» больше не должны рассчитывать на спокойные ночи. Поводом стал инцидент с беспилотником, который атаковал жилой дом в Румынии. Зампред Совбеза РФ отметил, что население стран ЕС теперь фактически оказалось в положении жителей государств, вовлечённых в конфликт, а значит, прежней безмятежности у европейцев уже не будет.