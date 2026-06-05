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5 июня, 12:02

Медведев не пожалел эпитетов для фон дер Ляйен и предсказал подрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС

Медведев резко ответил фон дер Ляйен на слова о дроне в Констанце

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко ответил главе Еврокомиссии на заявление о взрыве морского дрона в Констанце. Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент «прямым следствием войны России».

Медведев в своём посте назвал такую логику абсурдной и связал её с общей позицией ЕС по украинскому конфликту.

«Ублюдочная докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце „прямым следствием войны России“», — написал он.

Далее зампред Совбеза в резкой форме предположил, что при таком подходе в Европе могут обвинить Москву в любом будущем инциденте, даже если он будет связан с действиями украинской стороны. Медведев заявил, что ждёт от главы Еврокомиссии вывода о том, что возможная атака Украины по штаб-квартире ЕС в Брюсселе тоже будет представлена как «результат агрессии Кремля».

Его заявление продолжило заочную полемику Москвы и Брюсселя вокруг инцидентов с беспилотниками и оценки роли ЕС в украинском конфликте.

Момент мощного взрыва морского дрона ВСУ в румынском порту попал на видео
Момент мощного взрыва морского дрона ВСУ в румынском порту попал на видео

Напомним, в порту Констанца эвакуировали людей из-за украинского морского дрона с таймером. Беспилотный катер с десятками килограммов взрывчатки сдетонировал спустя несколько часов после обнаружения. К моменту взрыва всех успели вывести из опасной зоны.

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Марина Фещенко
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