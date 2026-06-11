Медведев заверил, что ожидать скорого снижения давления на Россию не стоит

Сохранение давления на Россию в ближайшем будущем является устойчивым сценарием, и рассчитывать на его быстрое ослабление не приходится. Такое мнение высказал председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

По оценке политика, текущая международная обстановка не даёт оснований ожидать скорого изменения ситуации или смягчения внешнеполитического давления. Он отметил, что в ближайшие годы подобная тенденция сохранится.

«Никто не должен предаваться иллюзиям, что мы в какой-то момент пожмём руки и скажем: «Ну всё, забыто», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что Россия продемонстрировала способность справляться с серьёзными вызовами и отражать опасные угрозы. Он отметил, что стране удалось выдержать значительное давление и сохранить устойчивость. Медведев подчеркнул роль общественной сплочённости и поддержки руководства государства в преодолении сложных периодов.