В «Единой России» пообещали помочь с восстановлением музея-панорамы Севастополя

Восстановлением музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» займётся «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель ЦИК партии ЕР, координатор проекта Историческая память, депутат Госдумы Александр Сидякин.

Сидякин отметил, что полотно Франца Рубо ранее уже подвергалось разрушениям во время Великой Отечественной войны, но было восстановлено усилиями специалистов. Депутат сообщил, что уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и намерен подключить проект «Историческая память» к работам по восстановлению объекта.

«Сначала совместно с Минкультом проведём оценку ущерба и подготовим смету. Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», — заключил он.