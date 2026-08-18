Бизнес безвозмездно перечислил в бюджет России почти 384 млрд рублей в 2026 году

Безвозмездные перечисления компаний в федеральный бюджет России к середине августа достигли 383,7 млрд рублей. Такую сумму подсчитал РБК.

За семь с половиной месяцев поступления уже примерно в полтора раза превысили результат всего 2025 года, когда бюджет получил 251,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года объём вырос более чем вдвое — тогда показатель составлял 173,4 млрд.

Раньше значительную часть этой статьи формировал так называемый налог на выход — платежи иностранных компаний, покидающих российский рынок. В 2026 году структура изменилась: ключевым источником стали добровольные взносы крупных российских предпринимателей.

Тему таких перечислений обсуждали ещё весной на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с представителями РСПП. Кремль тогда объяснял готовность бизнеса помогать бюджету в том числе чувством ответственности и долга перед страной.

Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России по итогам января–июля 2026 года достиг 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП. При этом доходы выросли на 8,8% до 22,112 трлн рублей, тогда как расходы увеличились на 14,5% и достигли 28,567 трлн рублей.