Дефицит федерального бюджета США в июле достиг рекордных для этого месяца $432 млрд. За год показатель вырос на 48%, а больший месячный разрыв между доходами и расходами последний раз фиксировали в марте 2021 года во время пандемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

За первые десять месяцев 2026 финансового года бюджетный дефицит накопился до $1,799 трлн. Это уже больше $1,775 трлн за весь предыдущий финансовый год, хотя нынешний завершится только 30 сентября. Расходы в июле подскочили на 22% — до рекордных для месяца $766 млрд. Правда, примерно $99 млрд августовских социальных выплат пришлось провести раньше из-за календаря. Без этого и других временных сдвигов дефицит составил бы $333 млрд — на 18% больше, чем год назад.

Дополнительное давление оказали возвраты ранее собранных пошлин. В июле импортёрам вернули $33,38 млрд, поэтому чистые таможенные поступления оказались отрицательными — минус $8,55 млрд. Такая ситуация сохраняется третий месяц подряд.

Возвраты начались после того, как Верховный суд США отменил широкие чрезвычайные тарифы, введённые администрацией Дональда Трампа. К концу июля Таможенная и пограничная служба обработала возвраты примерно на $100 млрд из порядка $166 млрд, собранных по этим пошлинам.

Белый дом тем временем вводит новые тарифы уже на других юридических основаниях. На фоне отмены прежних мер Бюджетное управление Конгресса ожидает, что таможенные доходы США в 2026 году окажутся примерно на $250 млрд ниже февральского прогноза.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что новые ограничения против России могут обернуться проблемами прежде всего для самих Соединённых Штатов. Авторы публикации считают, что санкционная политика способна ускорить поиск альтернатив доллару среди других стран.