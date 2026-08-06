Украинский экономист решил, что новый мировой кризис начнётся с Южной Кореи

Украинский экономист Алексей Кущ считает, что признаки нового мирового экономического кризиса сейчас проявляются в Японии и Южной Корее. По его мнению, развитие ситуации в этих странах может впоследствии затронуть и американскую экономику.

По словам Куща, за последний месяц южнокорейский индекс KOSPI снизился более чем на 18%, а японский Nikkei 225 потерял около 5%. Он утверждает, что речь идет не о разовом падении, а о серии коррекций, которые могут свидетельствовать о более глубоких проблемах.

Экономист связывает сложности Южной Кореи с зависимостью от подорожавшей ближневосточной нефти, высокой концентрацией экономики вокруг нескольких крупных корпораций, а также необходимостью балансировать между Китаем как главным торговым партнером и США как ключевым союзником.

Говоря о Японии, Кущ отметил завершение периода отрицательных процентных ставок. По его мнению, переход к более дорогим деньгам не обеспечил ожидаемого ускорения экономического роста, но способствовал усилению инфляции.

Кроме того, экономист считает, что постепенно завершается эпоха carry trade — стратегии, при которой инвесторы занимали дешевые иены и вкладывали их в более доходные американские государственные облигации. По его оценке, это может осложнить финансирование государственного долга США.

В начале августа США и Япония впервые за пятнадцать лет провели совместную интервенцию на валютном рынке, чтобы остановить обвал иены. Власти двух стран провели несколько операций по скупке иены. Так они рассчитывают укрепить японскую валюту, которая опустилась к доллару до самого низкого уровня с 1986 года.