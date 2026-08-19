Силуанов: Доходы регионов выросли на 6% и превысили 15 трлн рублей

Доходы региональных бюджетов с начала 2026 года увеличились на 6% и превысили 15 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 10%. Положительную динамику по НДФЛ зафиксировали в 87 регионах страны.

Доходы от налога на прибыль также увеличились — на 6%. Рост по этому направлению отмечен в 51 субъекте РФ. Расходы регионов за тот же период выросли на 6%, до 15,2 трлн рублей. Больше средств направлялось на зарплаты, социальную поддержку, закупки и капитальные вложения.

С профицитом бюджеты исполнены в 36 регионах. При этом государственный долг субъектов с начала года сократился на 115 млрд рублей и составил 3,3 трлн рублей. Силуанов отметил, что одним из главных факторов снижения долговой нагрузки стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Общий объём такого списания достиг 518 млрд рублей, механизмом воспользовались 76 регионов.

Ранее Владимир Путин предложил дополнительно направить не менее 100 млрд рублей регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией. По словам президента, средства должны быть распределены уже в 2026 году. Перечень субъектов и принципы выделения финансирования пока не определены — эти вопросы глава государства предложил отдельно обсудить на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.