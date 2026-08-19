Путин призвал министров решать проблемы с нацпроектами непосредственно в регионах
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Министры и вице-премьеры должны напрямую взаимодействовать с регионами, где возникают проблемы с реализацией национальных проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства призвал членов правительства не ограничиваться общим контролем, а разбираться с конкретными проблемами на местах.
«Каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», — сказал Путин.
По словам президента, отставание по отдельным направлениям действительно сохраняется. В таких случаях регионам могут потребоваться дополнительные условия, ресурсы и усилия для исправления ситуации.
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