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Регион
19 августа, 13:09

Путин призвал министров решать проблемы с нацпроектами непосредственно в регионах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министры и вице-премьеры должны напрямую взаимодействовать с регионами, где возникают проблемы с реализацией национальных проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства призвал членов правительства не ограничиваться общим контролем, а разбираться с конкретными проблемами на местах.

«Каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», — сказал Путин.
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По словам президента, отставание по отдельным направлениям действительно сохраняется. В таких случаях регионам могут потребоваться дополнительные условия, ресурсы и усилия для исправления ситуации.

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Никита Никонов
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