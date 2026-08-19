Путин предложил выделить ещё 100 млрд регионам со сложной бюджетной ситуацией

Российские регионы с наиболее сложной бюджетной ситуацией получат в 2026 году дополнительно не менее 100 млрд рублей. Такое предложение Владимир Путин озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Предлагаю принять ещё одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме ещё не менее 100 миллиардов рублей», — сказал президент.

Какие именно субъекты получат дополнительное финансирование, пока не определено. Путин предложил на заседании обсудить сроки и принципы распределения средств между регионами.

Вопрос состояния региональных финансов стал одной из тем заседания. Участники обсуждают сбалансированность бюджетов субъектов России в 2026–2028 годах, а также выполнение регионами национальных целей развития.

Таким образом, 100 млрд рублей станут дополнительной поддержкой для субъектов, где состояние бюджета оценивается как наиболее сложное. Механизм предоставления денег должны определить по итогам обсуждения.

Ранее Life.ru сообщал о начале заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди основных вопросов — структурные преобразования российской экономики до 2030 года и состояние региональных бюджетов.