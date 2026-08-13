Няни за счёт работодателя и региона: Путин оценил сахалинский «рецепт» рождаемости

Рождаемость в Сахалинской области превышает среднероссийский показатель, а суммарный коэффициент в регионе достиг 1,7. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

Глава региона рассказал президенту о демографической ситуации и действующих программах для семей.

«Выше, чем в целом в стране», — заметил Путин, услышав показатель рождаемости.

Одним из направлений поддержки стало развитие системы яслей и услуг нянь. Если женщина решает досрочно выйти из декретного отпуска, на ряде предприятий часть расходов на присмотр за ребёнком берут на себя власти и работодатель.

По словам Лимаренко, такая схема позволяет компенсировать две трети стоимости услуг няни. Президент положительно оценил подход, назвав подобные меры качественными инновациями.