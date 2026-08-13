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Регион
13 августа, 05:56

Няни за счёт работодателя и региона: Путин оценил сахалинский «рецепт» рождаемости

Путин: Коэффициент рождаемости на Сахалине превышает среднероссийский

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рождаемость в Сахалинской области превышает среднероссийский показатель, а суммарный коэффициент в регионе достиг 1,7. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

Глава региона рассказал президенту о демографической ситуации и действующих программах для семей.

«Выше, чем в целом в стране», — заметил Путин, услышав показатель рождаемости.

Одним из направлений поддержки стало развитие системы яслей и услуг нянь. Если женщина решает досрочно выйти из декретного отпуска, на ряде предприятий часть расходов на присмотр за ребёнком берут на себя власти и работодатель.

По словам Лимаренко, такая схема позволяет компенсировать две трети стоимости услуг няни. Президент положительно оценил подход, назвав подобные меры качественными инновациями.

Путин и тульский губернатор Миляев обсудили стратегию по повышению рождаемости
Путин и тульский губернатор Миляев обсудили стратегию по повышению рождаемости

Ранее Life.ru рассказывал, что российский лидер Владимир Путин впервые за всё время своего президентства лично прибыл на Курилы, где посетил остров Итуруп. Там глава государства пообщался с местными жителями и сделал несколько фотографий.

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Владимир Озеров
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